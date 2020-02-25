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Общественное мнение
Власть
26 февраля 2020, 13:59

Кабмин решил доплачивать за более поздний выход на пенсию

Правительство предлагает ввести ежемесячную доплату в размере более 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Решение правительства, в случае одобрения парламентом, позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера», – написал он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

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