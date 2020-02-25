В некоторых школах Старобельска введен карантин

В некоторых школах Старобельска и района введен карантин в связи с большим количеством заболевших острыми респираторными заболеваниями среди учащихся, учителей и персонала.
Об этом сообщают "Старобельские новости" на своей странице в Фейсбуке.
В частности, Старобельская СООШ I-III ст. №3, Старобельская ООШ I ст. №1 и Калмыковская школа закрыты на карантин до 28 февраля.
С 25 февраля по 3 марта закрылись Старобельская гимназия, Старобельская ООШ I-II ст. №1, Старобельская ООШ I ст. №2 и ОУЗ "Половинкинская ООШ I-III ст.".
В школе №4 карантин с 25 февраля