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Общественное мнение
Общество / Региональные
26 февраля 2020, 12:13

В некоторых школах Старобельска введен карантин

В некоторых школах Старобельска и района введен карантин в связи с большим количеством заболевших острыми респираторными заболеваниями среди учащихся, учителей и персонала.

Об этом сообщают "Старобельские новости" на своей странице в Фейсбуке.

В частности, Старобельская СООШ I-III ст. №3, Старобельская ООШ I ст. №1 и Калмыковская школа закрыты на карантин до 28 февраля.

С 25 февраля по 3 марта закрылись Старобельская гимназия, Старобельская ООШ I-II ст. №1, Старобельская ООШ I ст. №2 и ОУЗ "Половинкинская ООШ I-III ст.".

В школе №4 карантин с 25 февраля

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