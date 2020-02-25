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Общественное мнение
Власть / Региональные
27 февраля 2020, 16:36

На контрольных пунктах въезда-выезда введена процедура по измерению температуры всем, кто въезжает из ОРДЛО

С сегодняшнего дня, 27 февраля, на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе введена процедура по измерению температуры всем, кто въезжает из ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Право на защиту", которое проводит мониторинг ситуации на КПВВ.

«С сегодняшнего дня на всех КПВВ представители Государственной пограничной службы Украины будут измерять температуру всем, кто въезжает с неподконтрольной правительству Украины территории на подконтрольную. Такие меры принимаются по поручению Президента Украины и по результатам заседания координационного совещания по контролю за коронавирусом», - говорится в сообщении.

О введении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий на КПВВ Донбасса в связи с угрозой коронавируса COVID-19 речь шла и в ходе работы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске 26 февраля.

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