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Общественное мнение
Криминал / Региональные
27 февраля 2020, 18:00

На Луганщине начальник районного рыбхоза и его подчиненный «погорели» на взятке

Руководителя межрайонного управления водного хозяйства в Луганской области и его подчиненного задержали во время получения взятки в размере 100 тыс. грн.

Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следствием установлено, что должностные лица государственного учреждения, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду за организацию победы ООО в тендере, заключение договора на поставку каменного угля и осуществление оплаты бюджетных средств за указанную продукцию», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, взяточники требовали «откат» в размере почти 30% от суммы заключенного договора.

Чиновников задержали, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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