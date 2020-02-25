В Волынской области при пожаре погибли дети

27 февраля 2020, 10:51

В Волынской области при пожаре в доме, который произошел ночью 27 февраля, погибли 2 ребенка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, после 2-х часов ночи в селе Белашов произошел пожар в жилом деревянном доме. На момент прибытия спасателей пожар достиг крыши и охватил весь дом.

"Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных водяных ствола, для локализации пожара понадобилось 55 минут", - рассказали в службе.

Отмечается, что в одной из комнат сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двух детей - мальчика 2014 года рождения и девочку 2017 г.н.

Предварительно, пожар произошел в результате недостатков конструкции печного отопления. Сейчас обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются.