Податківці Луганщини у січні взяли на облік 290 платників податків

27 февраля 2020, 13:37

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 лютого 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 31 платник.

Із них 40 тис. 519 юридичних осіб та 69 тис. 512 фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, у січні цього року взято на облік 290 платників податків. Серед них 38 юридичних осіб та 252 фізичні особи-підприємці.

Із загальної кількості платників податків платниками податку на додану вартість зареєстровано 2 тис. 173 юридичні особи та 254 фізичні особи - підприємці.

Станом на 01.02.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 145 тис. 853 платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.