В одесском суде мужчина угрожал подорвать себя гранатой

Полиция обезвредила мужчину, который в Приморском районном суде Одессы угрожал подорвать себя гранатой, сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что в Портофранковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из залов заседания в Приморском суде заминирован.
На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГосЧС. Были проведены мероприятия по эвакуации персонала и посетителей.
В 12:40 введен специальный оперативный план «Заложник».
Отмечается, что у одного из задержанных, доставленных на заседание суда, при себе оказался предмет, похожий на гранату.
Руководитель ГУНП Олег Бех лично провел переговоры с мужчиной. Опасный предмет изъят.
По данным местных СМИ, угрожавшего себя взорвать мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.