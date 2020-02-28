В одесском суде мужчина угрожал подорвать себя гранатой

28 февраля 2020, 14:33

Полиция обезвредила мужчину, который в Приморском районном суде Одессы угрожал подорвать себя гранатой, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в Портофранковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из залов заседания в Приморском суде заминирован.

На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГосЧС. Были проведены мероприятия по эвакуации персонала и посетителей.

В 12:40 введен специальный оперативный план «Заложник».

Отмечается, что у одного из задержанных, доставленных на заседание суда, при себе оказался предмет, похожий на гранату.

Руководитель ГУНП Олег Бех лично провел переговоры с мужчиной. Опасный предмет изъят.

По данным местных СМИ, угрожавшего себя взорвать мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.