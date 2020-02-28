Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о схеме с угнанными элитными авто

28 февраля 2020, 15:42

Суд применил меру содержание под стражей в отношении шести человек, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза. Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Напомним, под процессуальным руководством ОГП Национальная полиция пресекла деятельность преступной организации. Ее участники, по версии следствия, подозреваются в том, что оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на элитные автомобили. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.

Досудебное расследование продолжается.

По данным СМИ, организаторами схемы могут быть сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак и депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.

Как сообщает Суспільне, депутату Ужгородского горсовета Чурило избрана мера пресечения содержание под стражей с залогом 3 миллиона 800 тыс. гривен.

Залог в 17 миллионов гривен выбрали руководителю Федерации бокса Закарпатья Андрею Стрижаку.