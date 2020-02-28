В Северодонецке продолжаются работы по реконструкции пойменного моста № 1

28 февраля 2020, 17:06

С наступлением благоприятных погодных условий продолжились работы по строительству - реконструкции при софинансировании Государственного фонда регионального развития и Северодонецкого горсовета пойменного моста №1, что находится на автодороге между Северодонецком и Лисичанском.

Сергей Капленко подчеркнул, что благодаря депутатам заблаговременно было выделено финансирование работ по реконструкции пойменного моста № 1 - поэтому они фактически не останавливались. Строительство проводится с соблюдением всех строительных технологий. Остается устройства деформационных швов Maurer, проезжей части, пролетного строения, устройство ограждения и наружного освещения, устройство локальных очистных сооружений, демонтаж подъездной дороги и обустройство асфальтобетонного покрытия.