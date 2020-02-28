28 февраля 2020, 12:20

Новосозданный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года.

Об этом «Детектору медиа» сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

По словам источников, дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как «Дім» и как «Дом».

Говорят, что название нового канала утверждал президент Зеленский.

Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.