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Общественное мнение
Власть
28 февраля 2020, 13:15

В Минздраве рассказали о состоянии здоровья эвакуированных в Новых Санжарах

У эвакуированных из-за вспышки коронавируса граждан, которые находятся в Новых Санжарах, повышения температуры не зафиксировано.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Ляшко напомнил, что эвакуированные находятся в обсервации в санатории "Новые Санжары" уже восьмой день.

"Обсервация продолжается восьмые сутки. Людей с симптомами острых респираторных заболеваний не зарегистрировано. Повышение температуры не зафиксировано. Никаких проблем не зафиксировано", - заявил Ляшко.

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