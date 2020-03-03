На Луганщину прибыли специализированные одноразовые костюмы бактериологической защиты. Комплекты спецодежды получили врачи, которые, в случае необходимости, встанут на борьбу с новой болезнью. Подробности узнавала наша команда.
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03 марта 2020, 15:58
На Луганщину прибыли специализированные одноразовые костюмы бактериологической защиты
На Луганщину прибыли специализированные одноразовые костюмы бактериологической защиты. Комплекты спецодежды получили врачи, которые, в случае необходимости, встанут на борьбу с новой болезнью. Подробности узнавала наша команда.
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