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Общественное мнение
Власть / Региональные
03 марта 2020, 15:58

На Луганщину прибыли специализированные одноразовые костюмы бактериологической защиты

На Луганщину прибыли специализированные одноразовые костюмы бактериологической защиты. Комплекты спецодежды получили врачи, которые, в случае необходимости, встанут на борьбу с новой болезнью. Подробности узнавала наша команда.

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