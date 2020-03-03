На Донбассе тяжело ранен военный

С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении, говорится в сводке Минобороны.
«С 6:20 в течение получаса противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованы неподалеку Крымского», - говорится в сообщении.
А после 8:00 оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по опорным пунктам ВСУ у Орехово.
По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение.