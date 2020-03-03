Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
04 марта 2020, 15:04

На Донбассе тяжело ранен военный

С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении, говорится в сводке Минобороны.

«С 6:20 в течение получаса противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованы неподалеку Крымского», - говорится в сообщении.

А после 8:00 оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по опорным пунктам ВСУ у Орехово.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: