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Общественное мнение
Власть
05 марта 2020, 10:49

Кулеба назначен главой МИД

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании назначила Дмитрия Кулебу министром иностранных дел Украины.

За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

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