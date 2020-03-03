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Общественное мнение
Политика
05 марта 2020, 12:30

ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Совет Европейского Союза 5 марта официально продлил на год санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает 112 Украина.

«Сегодня Совет принял решение о продлении еще на один год до 6 марта 2021 года существующих замораживания активов, направленных против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины», - говорится в сообщении.

Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале 6 марта 2020 года. Санкции были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются на ежегодной основе.

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