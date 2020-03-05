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Общественное мнение
Власть
06 марта 2020, 09:00

Рада уволила Рябошапку

Верховная Рада дала согласие на увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины. За соответствующее постановление № 3154 проголосовали 263 нардепа.

Инициаторами проекта постановления являются, в частности, народные депутаты от фракции «Слуги народа» - Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Брагарь и др.

Руслан Рябошапка был назначен на должность генпрокурора 29 августа 2019 года. До этого он был заместителем министра юстиции Украины (19 марта 2014 - 29 августа 2019), заместителем Офиса президента Владимира Зеленского (21 мая - 29 августа 2019).

Ранее – член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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