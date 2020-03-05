Рада уволила Рябошапку

Верховная Рада дала согласие на увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины. За соответствующее постановление № 3154 проголосовали 263 нардепа.
Инициаторами проекта постановления являются, в частности, народные депутаты от фракции «Слуги народа» - Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Брагарь и др.
Руслан Рябошапка был назначен на должность генпрокурора 29 августа 2019 года. До этого он был заместителем министра юстиции Украины (19 марта 2014 - 29 августа 2019), заместителем Офиса президента Владимира Зеленского (21 мая - 29 августа 2019).
Ранее – член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.