Шмыгаль о подаче воды в Крым: Хоть канистрами, хоть бутылями

06 марта 2020, 11:31

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым при необходимости Украина может поставлять цистернами для хозяйственных нужд украинцам.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам (в оккупированный Крым, - ред.) воду для хозяйственных нужд, для питья - хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить, это наш долг перед украинцами, поэтому это важно», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым для промышленных и военных объектов: «Восклицательный знак, и на этом ставим точку».

Как сообщалось, ночью 6 марта в эфире программы «Право на власть» Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Позже в Facebook Шмыгаль уточнил свою позицию и написал, что правительство Украины не может подавать воду в Крым до возвращения его в состав Украины.

11 февраля председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.