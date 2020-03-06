Директору независимой телерадиокомпании «ИРТА» Каролине Полтавской присвоено звание «Заслуженный журналист Украины»

Указом Президента Украины Владимира Зеленского № 71/2020 женщин Луганской области отметили государственными наградами Украины.
В частности, в указе говорится, что они награждены за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд.
Так, почетное звание «Заслуженный донор Украины» присвоено Надежде Войтовой.
Директор независимой телерадиокомпании «ИРТА» Каролина Полтавская отныне - «Заслуженный журналист Украины».
Заслуженным работником сельского хозяйства Украины стала генеральный директор общества «Агрофирма«Слобожанская »Любовь Полякова.