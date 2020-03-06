«Единороса» с медалью «За возвращение Крыма» не пустили в Украину

10 марта 2020, 12:13

Сотрудники Госпогранслужбы Украины продолжают оказывать на государственной границе лиц, которые не только нарушают украинское законодательство посещая оккупированные территории, но и тех, кто несет угрозу национальной безопасности.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» отказали во въезде и запретили посещать нашу страну члену «Единой России» с медалью «За возвращение Крыма».

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, иностранец, гражданин России, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт «Жуляны».

Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль «За возвращение Крыма».

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.