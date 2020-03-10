Из-за коронавируса в Киеве закрывают школы и отменяют массовые мероприятия

11 марта 2020, 12:12

С 12 марта в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, которые будут действовать предварительно до конца марта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Кличко отметил, что хотя в Киеве не зарегистрировано пока ни одного случая заболевания коронавирусом, власти столицы решили не ждать и обезопасить жителей города.

«С тем, насколько глобальный сегодня мир, и с той динамикой, с которой распространяется эпидемия коронавируса, существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации в столице. Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, власти столицы утвердилм план противоэпидемических мероприятий», – подчеркнул он.

По словам Кличко, с 12 марта вводятся следующие превентивные мероприятия в Киеве:

– временно ограничивается образовательный процесс и обеспечивается дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования. В художественных, спортивных школах, в детских садах города;

– ограничивается проведение массовых мероприятий в столице.

«Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта», - подчеркнул мэр Киева.

Также он обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

«Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, - сразу обращайтесь к врачу. И будьте внимательны к людям преклонного возраста - они наиболее уязвимы к коронавирусу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!» - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказало город. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5000.