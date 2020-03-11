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Общественное мнение
Криминал / Региональные
12 марта 2020, 14:35

Из зоны ООС пытались вывезти набитый оружием микроавтобус

В Луганской области задержали микроавтобус, на котором пытались вывезти арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сообщается, что на блокпосте на дороге Лисичанск-Бахмут полицейские и сотрудники СБУ предотвратили вывоз арсенала оружия и боеприпасов. В ходе проверки автомобиля Volkswagen Transporter в нем обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

"На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи", - говорится в сообщении.

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