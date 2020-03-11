Сивохо заявил о срыве презентацию «нацплатформы примирения и единства»

12 марта 2020, 13:13

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявляет, что неизвестные сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», - написал он в Facebook.

Ранее он сообщил, что на презентацию платформы приглашены члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса Президента и нового МинТОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп.

Ранее он написал, что «больше 40 представителей СМИ, члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса президента и нового МинТОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп собрались в одном зале» для презентации платформы