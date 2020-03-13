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Общественное мнение
Общество / Региональные
13 марта 2020, 16:42

В Киеве состоялся второй этап проекта «Образовательный марафон» для педагогов востока Украины

120-ть педагогов из 40 школ Луганской и Донецкой областей приняли участие во втором учебном интенсиве проекта «Образовательный марафон», посетив успешные учебные заведения столицы. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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