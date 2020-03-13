Аваков: из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок

13 марта 2020, 12:13

Сегодня в аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок, экспорт которых запрещен в рамках карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Утром арестовали в "Борисполе" груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим", - заявил Аваков и добавил, что маски конфисковали