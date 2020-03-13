Боевики на Донбассе проводят учения с танками и артиллерией

13 марта 2020, 14:32

Украинская разведка фиксирует наращивание мероприятий оперативной и боевой подготовки российских незаконных вооруженных формирований со стороны оккупационного командования на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным Генерального управления разведки, в течение недели оккупанты на обустроенных полигонах проводят двусторонние командно-штабные учения бригад с практической отработкой действий подразделениями на местности с привлечением танков и артиллерии.

"Особое внимание немцы уделяют разработке штабных документов, отработке тактических нормативов с выдвижения подразделений в районы развертывания, ведению разведки и маскировке вооружения и техники", - добавили в разведке.