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Общественное мнение
Происшествия
16 марта 2020, 14:20

В Испании за сутки коронавирусом заразились около тысячи человек

В Испании за прошлые сутки, 15 марта, количество новых случаев инфицирования коронавирусом выросло практически на 1 тысячу человек, при этом 9 человек умерли. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно новым данным испанских властей, всего на территории страны зафиксировано 8744 случая коронавируса, из них 297 случаев являются смертельными.

При этом, министр здравоохранения Испании Фернандо Симон отметил, что сейчас наблюдается замедление распространения вируса, так как в ночь с субботы на воскресенье было обнаружено 2 тысяч новых заболеваний.

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