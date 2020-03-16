Большое строительство началось. На кону – 85 млрд гривен. В дорожную сферу Луганщины планируется привлечь более четырех с половиной миллиардов гривен бюджетных и донорских средств.
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16 марта 2020, 16:14
В дорожную сферу Луганщины планируется привлечь более четырех с половиной миллиардов гривен бюджетных и донорских средств
Большое строительство началось. На кону – 85 млрд гривен. В дорожную сферу Луганщины планируется привлечь более четырех с половиной миллиардов гривен бюджетных и донорских средств.
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