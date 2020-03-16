Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
16 марта 2020, 16:14

В дорожную сферу Луганщины планируется привлечь более четырех с половиной миллиардов гривен бюджетных и донорских средств

Большое строительство началось. На кону – 85 млрд гривен. В дорожную сферу Луганщины планируется привлечь более четырех с половиной миллиардов гривен бюджетных и донорских средств.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: