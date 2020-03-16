Почти 1,8 тыс. украинцев просят эвакуировать их из-за границы

16 марта 2020, 17:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на утро понедельника, 16 марта, в посольствах и консульствах Украины за рубежом зарегистрировалась 1791 лицо, попросившее помочь выехать из страны пребывания. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

При этом Кулеба отметил, что МИД находится в тесном диалоге с Министерством инфраструктуры, Государственной пограничной службой.

"Мы составляем полную картину - где, кто из наших граждан где находится, и анализируем, каким образом помочь им оттуда добраться до Украины", - заявил министр.

Также он добавил, что большинство европейских стран сейчас активно закрывают границу, из-за чего движение транспорта усложняется.

"Мы ищем самые разнообразные пути. Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом... Я говорил с министром инфраструктуры, который сейчас проводит совещание по этому поводу. Ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы позволяли транзит украинских граждан, что, условно говоря, застряли в Польше, во Франции, и не могут доехать до Польши из-за закрытой границы...", - сказал Кулеба.