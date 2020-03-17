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17 марта 2020, 20:32

В Україні зафіксовано 7 нових випадків інфікування на коронавірус

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

Із виявлених сьогодні:

Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був закордоном;

Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

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