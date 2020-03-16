В Украине ввели уголовную ответственность за нарушение карантинных мер

17 марта 2020, 11:08

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№ 3219), сообщили в пресс-службе ВР.

За это решение проголосовали 344 народных депутата.

Законом предусмотрено создание правого основания для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению коронавирусной болезни (COVID-19), в частности:

проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках»;

стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

контроль со стороны Кабинета Министров Украины за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Такие нормы будут иметь временный характер.

Согласно закону, вводится комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), а именно:

возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска;

предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, прием и обслуживание физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства;

запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);

запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделений Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в связи с введением карантинных мероприятий;

отнесения юридического факта введения карантина в форс-мажорных обстоятельствах;

продление сроков получения и предоставления административных и других услуг;

ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущения прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.;

запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Законом правительству поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19) в размере до 200 процентов заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности;

Законом установлена ​​административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19, а также повышена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, а также установлена ​​административная ответственность за необнародование информации о проведенных согласно этому закону публичных закупок.