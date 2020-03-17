Молдова объявила чрезвычайное положение

18 марта 2020, 09:58

Молдова провозгласила 60-дневное чрезвычайное положение, чтобы замедлить распространение коронавируса SARC-CoV-2. За соответствующее решение единогласно высказались депутаты парламента Молдовы 17 марта, сообщает Радио Свобода.

Таким образом они поддержали предложение премьер-министра Иона Кику. Ранее страна уже закрыла свои границы и остановила все международные авиарейсы, начиная с 17 марта.

Расположенная между Украиной и членом Евросоюза Румынией, Молдова имеет 29 выявленных случаев болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус. Пока неизвестно о летальных случаях в этой стране.

В соседней Румынии также накануне объявили чрезвычайное положение на месяц. В этой стране обнаружили 158 больных, единственный летальный случай с ее гражданкой зарегистрирован в Италии.

Сепаратистский регион страны Приднестровье также провозгласил чрезвычайное положение до 5 апреля.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

Кабинет Министров ввел запрет железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также на работу метрополитенов.