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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
18 марта 2020, 19:22

Звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця у зв’язку з посиленням обмежень під час карантину

Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя!

Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок - захистити український народ.

Друзі, піклуйтеся одне про одного.

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