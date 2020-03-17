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Общественное мнение
Экономика / Региональные
18 марта 2020, 11:19

На Луганщині з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи майже на 3 млн гривень

Протягом січня-лютого 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 42 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 43 порушення законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 22 випадки роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано понад 1 млн гривень.

Крім того, за 2 місяці поточного року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 2,8 млн гривень.

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