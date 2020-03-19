"Укроборонпром" переводит 17 своих предприятий в режим простоя

19 марта 2020, 17:12

На 17 предприятиях государственного концерна "Укроборопром" ввели режим полного или частичного простоя. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" также уточняют, что на 60 предприятиях сократили на 15 000 количество работающих, которые ежедневно выходят на работу. Из них подавляющее большинство находятся в отпусках, около 2000 работают дистанционно.

При этом экспортеры продолжают выполнять контракты и банковско-финансовые операций, предусмотренные действующими договорами, отмечают в Укроборонпроме.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом. 17 марта они были усилены: перечень ограничений.

Генеральный директор "Укроборопрома" Айварас Абромавичус не исключает возможных убытков концерна из-за коронавируса. До этих событий в госконцерне рассчитывали на 30%-ю прибыль. Госкомпания "Новатор", входящая в "Укроборопром", переориентировала производство и запустила выпуск марлевых повязок.