В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

20 марта 2020, 14:00

В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области, сообщает председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

«Сообщают наши соотечественники, что 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса в украинской общине в Италии», - написал он в Facebook.

Городецкий добавил, что в комментариях под его постом сообщается, что это уже шестая смерть от коронавируса в Италии среди украинцев. В частности, как утверждает один из пользователей, в Италии умерли пять женщин и один мужчина из Украины.

По данным МИД на 23:30 19 марта, за границей лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.