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Общественное мнение
Криминал
23 марта 2020, 13:00

СБУ предупредила контрабанду медицинских халатов на больше миллиона гривен

Служба безопасности предупредила попытку незаконного вывоза из Украины масштабной партии медицинских халатов, запрещенных к экспорту из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что автомобиль с контрабандой направлялся в одну из стран Европейского союза, злоумышленников задержали на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

"Во время таможенного осмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за границу, несмотря на введенные правительством ограничения через эпидемиологическую ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тысячи евро (более 1,2 млн гривен).

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