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Общественное мнение
Общество
24 марта 2020, 15:04

Коронавирус в Тернопольской области: полиция ищет 500 контактных лиц зараженного

В Тернопольской области в священнослужителя Олега Винникова обнаружили коронавирус, теперь полиция разыскивает около 500 человек, которые с ним контактировали. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что на период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

"Мы подсчитали в полиции, что за неделю он контактировал с около 500 людьми, он был на церковных службах, он проводил погребальный обряд. И сейчас мы ищем этих людей. Я называю эту фамилию - все, кто контактировал с Олегом Винниковим, пожалуйста, оставайтесь дома и звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы", - заявил Геращенко.

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