В Украине запретили плановые операции

24 марта 2020, 17:22

Министерство охраны здоровья запретило учреждениям здравоохранения проводить плановые госпитализации в течение действия карантина, введенного в Украине с целью остановить распространение коронавируса Covid-19.

Соответствующий указ есть на сайте МОЗ.

«Учреждениям здравоохранения: обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов; принять меры по увеличению доли медицинской помощи, предоставляемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых при оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (предоставление медицинской помощи с применением телемедицины), обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме», – говорится в документе.

Вместе с тем, разрешено проводить срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции, связанные с оказанием медицинской помощи во время беременности, роженицам и новорожденным, больным онкологическими заболеваниями, оказанием паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, а также с другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос имеет серьезный риск для жизни.