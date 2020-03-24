На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО склала понад 768 млн гривень

24 марта 2020, 11:52

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – лютий 2020 року проведено 39 фактичних перевірок та прийнято участь у 2 документальних перевірках в сфері готівкових розрахунків, за результатами яких платникам донараховано 290 тис. грн. штрафів.

В регіоні на сьогоднішній день зареєстровано 2887 реєстраторів розрахункових операцій. Загальна сума виторгу за січень-лютий поточного року склала 768 млн 183 тис. грн, у т.ч. за лютий – 408 млн 265 тис. гривень.

У відомстві нагадали, що Верховною радою України 20 вересня 2019 року були прийняті Закони України № 128-IX та № 129-IX.

Державною податковою службою України з листопада минулого року проводиться роз’яснювальна кампанія щодо впровадження новацій у сфері застосування РРО.

На сьогоднішній день оприлюднено Опис відкритого програмного інтерфейсу (АРІ) для розробників програмного РРО.

Що це означає? Компанії, що мають власні ІТ-підрозділи або ІТ-компанії, що пропонують свої рішення для торгівлі, зможуть розробити власні програми РРО. Ці рішення, за допомогою АРІ, зможуть надсилати електронні чеки для фіскалізації на серверах ДПС та виконувати усі інші операції, що вимагаються законом про електронні РРО. Відкритий АРІ дозволить бізнесу самостійно впроваджувати ІТ-рішення, які відповідають його потребами, та виключити створення штучних монополій на ринку РРО.

Звантажити опис АРІ фіскального сервера можна тут:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/410320.html