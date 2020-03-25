Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
25 марта 2020, 12:33

ЕС требует от РФ и боевиков открыть доступ на оккупированный Донбасс

Европейский Союз требует от России и боевиков открыть доступ через линию разграничения на Донбассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций. Это говорится в заявлении ЕС.

В частности, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК) и неправительственные организации сталкиваются с трудностями в доступе через линию соприкосновения.

"Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования оказали СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - говорится в заявлении.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: