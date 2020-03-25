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Общественное мнение
Происшествия
25 марта 2020, 12:14

В Україні зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції

Сьогодні в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19. МОЗ України висловлює співчуття близьким.

Проводиться робота з контактними особами.

Загалом в Україні 113 випадків інфікування.

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