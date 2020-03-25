25 марта 2020, 12:14 В Україні зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції Сьогодні в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19. МОЗ України висловлює співчуття близьким. Проводиться робота з контактними особами. Загалом в Україні 113 випадків інфікування. Твитнуть Загрузка... Загрузка...