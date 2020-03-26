Геращенко обратился в АМКУ из-за роста цен на продукты

26 марта 2020, 16:37

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал в Антимонопольный комитет информацию о фактах необоснованного повышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков, и ждет проведения расследования.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Передал главе Антимонопольного комитета Юрий Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев», - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что в Украине запасов зерна, круп, сахара достаточно для того, чтобы много месяцев обеспечивать население.

«Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков», - заявил нардеп.