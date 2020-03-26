Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области своим приказом запрещает вылов рыбы в весенне-летний период на водных объектах Луганщины в 2020 году. О табу, исключениях и наказании - смотрите далее.
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26 марта 2020, 17:40
В Луганской области запретили вылов рыбы в весенне-летний период
Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области своим приказом запрещает вылов рыбы в весенне-летний период на водных объектах Луганщины в 2020 году. О табу, исключениях и наказании - смотрите далее.
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