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Общественное мнение
Общество / Региональные
27 марта 2020, 11:38

В больнице Рубежного находятся восемь человек с подозрением на COVID-19

Рубежанская городская больница полностью удовлетворяет потребности первой волны заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации.

"Ситуация в области вполне контролируемая: один больной и восемь пациентов с подозрением на COVID-19. Рубежанская городская больница полностью обеспечивает потребность в койко-местах на первую волну заболеваемости, на противодействие второй - привлечем еще три базовые больницы (в городах Северодонецк, Лисичанск и Старобельск), на третью - мобилизуем все свободные места в медицинских учреждениях области. И только, если и этого не хватит, будем разворачивать мобильные госпитали", - заявила замглавы обладминистрации Наталья Романенко.

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