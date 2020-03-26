27 марта 2020, 11:38 В больнице Рубежного находятся восемь человек с подозрением на COVID-19 Рубежанская городская больница полностью удовлетворяет потребности первой волны заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. "Ситуация в области вполне контролируемая: один больной и восемь пациентов с подозрением на COVID-19. Рубежанская городская больница полностью обеспечивает потребность в койко-местах на первую волну заболеваемости, на противодействие второй - привлечем еще три базовые больницы (в городах Северодонецк, Лисичанск и Старобельск), на третью - мобилизуем все свободные места в медицинских учреждениях области. И только, если и этого не хватит, будем разворачивать мобильные госпитали", - заявила замглавы обладминистрации Наталья Романенко. Твитнуть Загрузка... Загрузка...