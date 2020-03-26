Минфин предлагает создать стабфонд на 124 миллиарда

Министерство финансов предлагает создать в бюджете стабилизационный фонд размером 124,2 миллиарда гривен для борьбы с коронавирусом.
Это предполагает пакет бюджетных законопроектов, который подготовило министерство, сообщает «Экономическая правда». В «пакет» входят изменения в закон о государственном бюджете, изменения в Бюджетный Кодекс и отдельный закон о финансовом обеспечении первоочередных мер противодействия коронавирусу.
Копии документов есть в распоряжении ЭП.
Стабфонд будет пополняться за счет бюджета, а также за счет грантов, займов.
Минфин предлагает профинансировать за счет фонда:
доплаты к зарплатам медиков;
закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;
социальные выплаты отдельным категориям населения, в том числе пенсионерам;
финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в том числе путем предоставления дотаций;
пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения;
обслуживание и погашение государственного долга.
Минфин предлагает внести изменения в законодательство и определить что «государственная помощь, предоставленная в условиях карантина будет допустимой». Такая новация связана с действием закона о «Государственной помощи субъектам хозяйствования», который требует оценки АМКУ новых видов господдержки и различного типа государственных преференций.
На период карантина государственные социальные фонды будут совершать такие виды выплат:
пособие по временной нетрудоспособности;
пособие по беременности и родам;
ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;
расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;
помощь по безработице;
пособие на захоронение;
текущие расходы на содержание аппаратов фондов.