Минфин предлагает создать стабфонд на 124 миллиарда

27 марта 2020, 12:02

Министерство финансов предлагает создать в бюджете стабилизационный фонд размером 124,2 миллиарда гривен для борьбы с коронавирусом.

Это предполагает пакет бюджетных законопроектов, который подготовило министерство, сообщает «Экономическая правда». В «пакет» входят изменения в закон о государственном бюджете, изменения в Бюджетный Кодекс и отдельный закон о финансовом обеспечении первоочередных мер противодействия коронавирусу.

Копии документов есть в распоряжении ЭП.

Стабфонд будет пополняться за счет бюджета, а также за счет грантов, займов.

Минфин предлагает профинансировать за счет фонда:

доплаты к зарплатам медиков;

закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;

социальные выплаты отдельным категориям населения, в том числе пенсионерам;

финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в том числе путем предоставления дотаций;

пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения;

обслуживание и погашение государственного долга.

Минфин предлагает внести изменения в законодательство и определить что «государственная помощь, предоставленная в условиях карантина будет допустимой». Такая новация связана с действием закона о «Государственной помощи субъектам хозяйствования», который требует оценки АМКУ новых видов господдержки и различного типа государственных преференций.

На период карантина государственные социальные фонды будут совершать такие виды выплат:

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;

расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;

помощь по безработице;

пособие на захоронение;

текущие расходы на содержание аппаратов фондов.