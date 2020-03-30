Карантинні нововведення для бізнесу: як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО?

30 марта 2020, 10:55

До 1 серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій як альтернативу класичним РРО.

Також до 1 серпня 2020 року продовжено можливість не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/ або програмні реєстратори розрахункових операцій платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт у 1000000 гривень крім тих, які здійснюють:

• реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

• реалізацію лікарських засобів виробів медичного призначення.

При цьому надання платних послуг у сфері охорони здоров'я виключено із зазначеного переліку. Такі послуги можна буде надавати в межах зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.

З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

• реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

• реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

• реалізацію лікарських засобів виробів медичного призначення та надання платних послугу сфері охорони здоров'я;

• реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

• роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

• діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

• діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

• діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

До 1 січня 2021 року продовжено період, протягом якого санкції,

визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у зменшених розмірах, а саме:

• 10% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

• 50% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Також на 1 січня 2021 року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК».

До 1 липня 2020 року продовжено термін, відведений Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, на розробку нормативно-правових документів та приведення у відповідність діючих актів з питань застосування РРО.