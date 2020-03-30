В Минздраве объяснили, куда обращаться в случае отказа провести тест на COVID-19

30 марта 2020, 12:17

Врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Миндрава.

«Мы получаем сообщения, в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусной болезни… Также в стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусную инфекцию. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания, им должны проводить тест на COVID-19», - заявили в ведомстве.

Также по поручению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктора Ляшко, во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов.

Таких мобильных бригад уже есть 567. Их количество будет увеличиваться.

О случаях отказа от проведения исследования на коронавирусную инфекцию при наличии симптомов и подпадание под определенный случай, Минздрав просит сообщать на определенную горячую линию вашей области.

Критерии, по которым человек может считаться контактным:

Лицо проживает в одном доме с больным COVID-19.

Лицо было в прямом физическим контакте с больным COVID-19 (например, через рукопожатие).

Лицо имело контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам), но не использовало средства индивидуальной защиты.

Лицо контактировало с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток).

Лицо находилось в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.

Медицинский работник или другое лицо, оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19.

Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19.

Работники патологоанатомических/судебно-медицинских бюро/отделений, непосредственно принимавшие участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты.

Контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники путешествия.

Члены экипажа, проводившие обслуживание в салоне самолета, где находился больной.

Если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещение лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.