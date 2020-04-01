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Общественное мнение
Экономика
01 апреля 2020, 12:56

Киев пока не будет открывать рынки

Несмотря на намерения Министерства здравоохранения разрешить местным властям открыть продуктовые рынки, Киев пока не будет этого делать. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока не будет открывать рынки! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов сегодня нет», - сказал Кличко.

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

«А относительно рынков, количества людей на них и другого – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!» - подчеркнул Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения определило условия работы продуктовых рынков во время карантина.

Так, на рынке должно быть обеспечено пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади; предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра; обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как известно, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.

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