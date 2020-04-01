В МВД сообщили, когда ожидается пик эпидемии коронавируса

01 апреля 2020, 16:20

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая», – написал он.

По мнению Геращенко, инфицированных COVID-19 в Украине гораздо больше, чем зафиксировано в официальной статистике.

«Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам, и при этом сидят дома, не подвергая опасности других.

Другая часть инфицированных переносят COVID-19 легко и не заметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других.

И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами», – подчеркнул он.

«Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран. Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение! Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди», – подчеркнул Геращенко.