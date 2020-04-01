Уимблдон отменен из-за вспышки коронавируса

01 апреля 2020, 19:34

Организаторы турнира серии "Большого шлема" Уимблдон приняли решение отменить проведение травяного мэйджора в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Матчи должны были состоятся в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Действующими чемпионами соревнований являются Новак Джокович (Сербия) и Симона Халеп (Румыния).

Сообщается, что организаторы не стали переносить соревнования на более поздний срок. Следующий 134 розыгрыш турнира будет ждать игроков и болельщиков уже в 2021 году (28 июня - 11 июля).

Проведение Уимблдона отменено впервые за 75 лет, когда турнир не состоялся из-за Второй Мировой войны.