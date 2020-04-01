Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Спорт
01 апреля 2020, 19:34

Уимблдон отменен из-за вспышки коронавируса

Организаторы турнира серии "Большого шлема" Уимблдон приняли решение отменить проведение травяного мэйджора в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Матчи должны были состоятся в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Действующими чемпионами соревнований являются Новак Джокович (Сербия) и Симона Халеп (Румыния).

Сообщается, что организаторы не стали переносить соревнования на более поздний срок. Следующий 134 розыгрыш турнира будет ждать игроков и болельщиков уже в 2021 году (28 июня - 11 июля).

Проведение Уимблдона отменено впервые за 75 лет, когда турнир не состоялся из-за Второй Мировой войны.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: